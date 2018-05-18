Путин подсказал Европе, что сделать для возвращения беженцев в Сирию

Сочи, 18 мая. Страны Евросоюза должны оказать помощь в восстановление экономики Сирии, что создаст условия для скорейшего возвращения сирийских беженцев из Европы. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Если Европа хочет, чтобы люди возвращались из Европы домой, надо помочь Сирии восстановить экономику и оказывать этой стране реальную гуманитарную помощь», — сказал Путин.

Кроме того, глава государства призвал страны ЕС деполитизировать процесс предоставления гуманитарной помощи Сирии, отметив, что под контроль сирийской армии возвращаются новые территории, жители которых остро нуждаются в помощи.