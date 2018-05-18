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Пользователи Facebook и Instagram сообщили о сбоях в работе соцсетей по всему миру
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    Пользователи Facebook и Instagram сообщили о сбоях в работе соцсетей по всему миру

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    Пользователи Facebook и Instagram сообщили о сбоях в работе соцсетей по всему миру

    Москва, 18 мая. Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру сообщили о сбоях в работе. Данные об этом представлены на сервисе Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

    Первые сообщения о неполадках появились в районе четырех часов вечера по московскому времени. Как оказалось, более половины пользователей Instagram (58%) обнаружили проблемы с загрузкой ленты новостей. Еще четверть (24%) фиксируют ошибки в работе сайта сервиса. Где-то пятая часть пользователей (16%) не могут войти в свои аккаунты.

    Пользователи Facebook и Instagram сообщили о сбоях в работе соцсетей по всему миру

    Одновременно с этим появились сообщения о сбоях в работе Facebook. Об этом сообщили 52% пользователей. Треть из них (31%) не могут войти на свои страницы. Еще 15% выявили, что не могут загрузить фотографии.

    Автор: Катерина Тимошенская
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