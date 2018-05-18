Россия одержала победу в споре с Украиной в ВТО

Женева, 18 мая. Арбитражный суд Всемирной торговой организации (ВТО) удовлетворил поданный Россией иск в связи с применением Украиной антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония российского производства.

Решением суда было признано, что Украина допустила нарушения при антидемпинговом расследовании в отношении аммиачной селитры из России, сообщает издание «Европейская правда».

Эксперты полагают, что в связи с этим решением украинская сторона может проиграть и другие споры с Россией в рамках ВТО.

Украине уже направлен предварительный текст решения, однако сторонам запрещено комментировать дело до официальной публикации.

ВТО требует убрать нарушения, для чего будет проведено новое антидемпинговое расследование. На это время не будет остановлено действие защитных пошлин.

Аммиачная селитра используется в сельском хозяйстве как удобрение под все виды культуры. Украина сторона повысила антидемпинговые пошлины на ее ввоз в 2014 году. Россия посчитала, что данные меры были приняты, так же как и в Европейском союзе с использованием энергокорректировок.

Напомним, что аммиачная селитра является не первым примером давления Украины на российский рынок путем запретов. В 2017 году межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) решила ввести меры в отношении импорта на Украину некоторых азотных удобрений, произведенных в России.