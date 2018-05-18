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Драчев избран президентом Союза биатлонистов России
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    Драчев избран президентом Союза биатлонистов России

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    Драчев избран президентом Союза биатлонистов России

    Тюмень, 18 мая. Прославленный советский и российский биатлонист, четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев избран главой Союза биатлонистов России. По итогам голосования Драчев опередил претендовавшего на этот пост Виктора Майгурова.

    В третьем выборном туре за Драчева было отдано 40 голосов, за первого вице-президента Международного союза биатлонистов — 16. 

    В течение последних четырех лет главой Союза биатлонистов России был Александр Кравцов. Ранее он объявил, что не собирается участвовать в выборах руководителя организации.

    В 90-е Драчев трижды выигрывал золото Кубка мира по биатлону, еще одну медаль высшего достоинства спортсмен завоевал на чемпионате в Хольменколлене в 2000 году.  

    Автор: Федор Веснин
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