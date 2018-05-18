Драчев избран президентом Союза биатлонистов России

Тюмень, 18 мая. Прославленный советский и российский биатлонист, четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев избран главой Союза биатлонистов России. По итогам голосования Драчев опередил претендовавшего на этот пост Виктора Майгурова.

В третьем выборном туре за Драчева было отдано 40 голосов, за первого вице-президента Международного союза биатлонистов — 16.

В течение последних четырех лет главой Союза биатлонистов России был Александр Кравцов. Ранее он объявил, что не собирается участвовать в выборах руководителя организации.

В 90-е Драчев трижды выигрывал золото Кубка мира по биатлону, еще одну медаль высшего достоинства спортсмен завоевал на чемпионате в Хольменколлене в 2000 году.