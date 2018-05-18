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Российская сборная по хоккею устроила переполох в отеле после проигрыша канадцам
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    Российская сборная по хоккею устроила переполох в отеле после проигрыша канадцам

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    Российская сборная по хоккею устроила переполох в отеле после проигрыша канадцам

    Копенгаген, 18 мая. Сборная России по хоккею покинула Копенгаген в сопровождении полиции после проигрыша сборной Канады.

    Один из игроков российской команды устроил переполох в отеле, когда, покидая его, оставил там сумку. Багаж вернули через полицейских, которые сопровождали автобус с россиянами.

    Напомним, накануне сборная России по хоккею уступила канадцам в четвертьфинале чемпионата мира со счетом 4:5. Исход встречи решился в овертайме, когда сборная соперника воспользовалась тем, что осталась в большинстве.

     

    Автор: Катерина Михайлиди
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