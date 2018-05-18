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Путин объяснил противодействие США «Северному потоку — 2» в Европе
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    Путин объяснил противодействие США «Северному потоку — 2» в Европе

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    Путин объяснил противодействие США «Северному потоку — 2» в Европе

    Сочи, 18 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что его американский коллега Дональд Трамп, высказываясь против проекта газопровода «Северный поток — 2», преследует интересы бизнеса США. Вашингтон хочет поставлять сжиженный газ в Европу, пояснил российский лидер. 

    Дональд Трамп ранее попросил правительство Германии отказаться от поддержки строительства «Северного потока-2» в обмен на переговоры по торговому соглашению между ЕС и США. Глава государства отметил, что позиция Вашингтона в этом вопросе известна. 

    «Северный поток-2» — он предусматривает и может быть использован не только для поставок непосредственно в Германию, он может быть использован для поставок в другие страны Европы», — сказал Путин.

    Президент отнес к этому числу Британию и Норвегию, добавив, что потребности европейских стран растут, а добыча падает. Что касается Дональда Трампа — он не только президент США, но еще и «крепкий, хороший предприниматель».

    Владимир Путин считает, что именно поэтому Вашингтон продвигает свои интересы в Европе, стремясь обеспечить продажи сжиженного американского газа. Однако это дорого, цена СПГ на 23-30% дороже, чем российский газ.

    Путин объяснил противодействие США «Северному потоку — 2» в Европе

    Автор: Ирина Селезнева
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