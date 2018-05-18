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Путин подвел итоги переговоров с Меркель в Сочи
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    Путин подвел итоги переговоров с Меркель в Сочи

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    Путин подвел итоги переговоров с Меркель в Сочи

    Сочи, 18 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По словам российского лидера, разговор получился своевременным и содержательным.

    Соответствующее заявление прозвучало по окончании переговоров в Сочи.

    «В заключение хочу еще раз выразить искреннюю благодарность госпоже федеральному канцлеру за содержательный, откровенный обмен мнениями, который был весьма своевременным и полезным», — отметил глава российского государства.

    Отметим, что среди основных тем, которые обсудили стороны, стали реализация проекта «Северный поток — 2», урегулирование ситуации в Сирии и Донбассе, задержание журналиста РИА Новости Украина в Киеве, а также ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном и с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

    Автор: Тимур Румняцев
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