Диетологи назвали главные ошибки в приготовлении салатов

Москва, 18 мая. Раскрыты распространенные ошибки в приготовлении салатов, сообщает «Infox.ru» в поддержку сторонников здорового питания.

По словам диетологов, главным заблуждением является добавление в блюда всевозможных соусов и приправ, содержащих большое количество калорий и жира. Так, в двух столовых ложках сырного соуса, который подают в ресторанах быстрого питания, содержится 228 калорий и 23 грамма жира. Правильнее и полезнее использовать для заправки оливковое масло, лимонный сок или яблочный уксус.

В салатах необходимо присутствие белка, главного инструмента для поддержания баланса в организме. Добавлять его в блюда можно посредством бобовых, вареных яиц и нежаренной курицы или рыбы. Диетологи также предостерегают от употребления переработанных мясных продуктов, среди которых любимые многими колбасы.

Выбор неправильных салатов и овощей также назван одной из ошибок. Чем насыщеннее цвет листьев, тем более они богаты питательными веществами. Необходимо также избегать жареных или маринованных овощей. Сырые овощи богаче витаминами, чем те, что прошли термальную обработку.

Список завершают сыры, употреблением которых многие пренебрегают. Правильным сыром называют сорт фета. Он является хорошим источником белка, витаминов и минералов и не добавит в салат огромное количество калорий.

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