На языке цветов: какой сигнал послал Путин, подарив Меркель букет из роз и фрезий

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев побеседовали на русском языке с канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе встречи делегации ФРГ в Сочи, где проходят российско-немецкие переговоры на высшем уровне. Встретив Меркель на крыльце, Путин подарил ей букет, в котором были розовые и кремовые розы, а также фрезии и другие цветы светлых тонов. Федеральное агентство новостей попросило флориста объяснить, что на языке цветов может означать букет, который российский президент вручил одной из самых влиятельных женщин в мире.

«Существует язык цветов, которым издревле пользуются люди, желающие без слов выразить какие-то чувства или отношение к другому человеку, — отметила в беседе с корреспондентом ФАН флорист Вероника Воскресенская. — Так, розы, как правило, дарят люди, уверенные в себе, что вполне соответствует образу нашего президента».

Собеседница ФАН напомнила, что еще в Древнем Риме роза была цветком воинов, символом мужества и воинской храбрости, верности долгу и высоких нравственных устоев.

«Что касается цвета роз, то он также имеет важное значение, — отметила Воскресенская. — Так, розовые, кремовые и персиковые розы, которые были в букете, подаренном президентом России немецкому канцлеру, означают симпатию и другие добрые эмоции, а также настрой на хорошие деловые отношения».

Кроме того, розовые цветы символизирует вежливость и учтивость, что немаловажно для международных плодотворных контактов, отметила собеседница ФАН, подчеркнув, что розы светлых оттенков можно дарить и без особого подтекста — просто как символ дружбы, расположения или в знак вежливости. А кремовые розы, которые были в букете, хороши как символ совместных значимых событий, например, предстоящих переговоров, отметила Воскресенская.

Что касается фрезий, то это тоже очень интересный цветок, рассказала флорист. На языке цветов фрезия говорит о доверии и раскрытом сердце по отношению к человеку, которому дарят такой букет. По словам собеседницы ФАН, в славянском фольклоре фрезии известны как цветок, который в состоянии разбудить весну. Именно за это свойство фрезии были награждены тонким нежным ароматом.

Так что букет, подаренный российским президентом Ангеле Меркель, выражает самые теплые искренние чувства и сулит успешные переговоры, отметила Вероника Воскресенская.

В ходе встречи с российскими руководителями Ангела Меркель пожала руку Дмитрию Медведеву и поздравила его с назначением на пост премьер-министра. После этого Путин, Меркель и Медведев немного поговорили на русском языке.

«Счастливого пути», — сказала Меркель российскому премьеру, направляясь на переговоры с Путиным.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что хочет обсудить с российских лидером международные проблемы, в том числе касающиеся Сирии, Ирана и Украины.