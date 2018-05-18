Меню
Общество
На языке цветов: какой сигнал послал Путин, подарив Меркель букет из роз и фрезий
Политика
«Лучше, чем никакого»: Меркель высказалась о соглашении по иранской ядерной программе
Следующая новость
Загрузка...

    На языке цветов: какой сигнал послал Путин, подарив Меркель букет из роз и фрезий

    136

    Что на языке цветов означает букет, который Путин вручил Меркель, объяснила флорист

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев побеседовали на русском языке с канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе встречи делегации ФРГ в Сочи, где проходят российско-немецкие переговоры на высшем уровне. Встретив Меркель на крыльце, Путин подарил ей букет, в котором были розовые и кремовые розы, а также фрезии и другие цветы светлых тонов. Федеральное агентство новостей попросило флориста объяснить, что на языке цветов может означать букет, который российский президент вручил одной из самых влиятельных женщин в мире.

    «Существует язык цветов, которым издревле пользуются люди, желающие без слов выразить какие-то чувства или отношение к другому человеку, — отметила в беседе с корреспондентом ФАН флорист Вероника Воскресенская. — Так, розы, как правило, дарят люди, уверенные в себе, что вполне соответствует образу нашего президента».

    Собеседница ФАН напомнила, что еще в Древнем Риме роза была цветком воинов, символом мужества и воинской храбрости, верности долгу и высоких нравственных устоев.

    «Что касается цвета роз, то он также имеет важное значение, — отметила Воскресенская. — Так, розовые, кремовые и персиковые розы, которые были в букете, подаренном президентом России немецкому канцлеру, означают симпатию и другие добрые эмоции, а также настрой на хорошие деловые отношения».

    Кроме того, розовые цветы символизирует вежливость и учтивость, что немаловажно для международных плодотворных контактов, отметила собеседница ФАН, подчеркнув, что розы светлых оттенков можно дарить и без особого подтекста — просто как символ дружбы, расположения или в знак вежливости. А кремовые розы, которые были в букете, хороши как символ совместных значимых событий, например, предстоящих переговоров, отметила Воскресенская.

    Розовые розы означают симпатию и другие добрые эмоции

    Что касается фрезий, то это тоже очень интересный цветок, рассказала флорист. На языке цветов фрезия говорит о доверии и раскрытом сердце по отношению к человеку, которому дарят такой букет. По словам собеседницы ФАН, в славянском фольклоре фрезии известны как цветок, который в состоянии разбудить весну. Именно за это свойство фрезии были награждены тонким нежным ароматом.

    Так что букет, подаренный российским президентом Ангеле Меркель, выражает самые теплые искренние чувства и сулит успешные переговоры, отметила Вероника Воскресенская.

    В ходе встречи с российскими руководителями Ангела Меркель пожала руку Дмитрию Медведеву и поздравила его с назначением на пост премьер-министра. После этого Путин, Меркель и Медведев немного поговорили на русском языке.

    «Счастливого пути», — сказала Меркель российскому премьеру, направляясь на переговоры с Путиным.

    Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что хочет обсудить с российских лидером международные проблемы, в том числе касающиеся Сирии, Ирана и Украины.

    Автор: Анна Кириллова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.