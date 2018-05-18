Путин и Меркель поручили дипломатам учреждение миссии ООН в Донбассе

Москва, 18 мая. Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поручили своим министерствам иностранных дел предметно проработать тему учреждения миссии ООН по содействию охране наблюдателей ОБСЕ в Донбассе. Об этом рассказал российский лидер после переговоров с Меркель.

«Поручили нашим внешнеполитическим ведомствам еще раз предметно проработать тему учреждения миссии Организации Объединенных наций по содействию охране наблюдателей ОБСЕ в Донбассе», — заявил российский президент.

Путин также подчеркнул, что Россия и Германия также будут продолжать совместную работу в рамках «нормандского формата» и содействовать результативной деятельности контактной группы.

Ранее Германия и Россия сошлись во мнении, что минские соглашения являются безальтернативной основой регулирования конфликта в Донбассе. При этом несколько дней назад Меркель заявила, что решить ситуацию военным путем в Донбассе невозможно.