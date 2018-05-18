«А как США отреагируют на призыв взорвать Белый дом?»: в России ответили на американский урок свободы слова

Москва, 18 мая. Американское издание Washington Examiner в пятницу опубликовало статью, объяснив скандальный материал Тома Рогана, в котором журналист призвал Украину взорвать Крымский мост.

Washington Examiner заявил, что Роган давал совет, «как защитить себя», стране, которая якобы «подверглась вторжению». Свое объяснение редакция таблоида назвала «уроком свободы слова» для россиян, предположив, что гражданам РФ такое понятие незнакомо.

«Мы чувствуем, что обязаны объясниться перед нашими российскими читателями. Статья Рогана предполагала наличие базового знакомства с понятиями свободы слова и свободы прессы, и, возможно, он не совсем учитывал, что некоторым из наших читателей в Москве может понадобиться учебник по этим вопросам», — заявили в издании.

Защищая своего журналиста, Washington Examiner заявил, что в США есть свобода слова и свобода прессы, которые дают американцам право критиковать или защищать внешнеполитические действия любого правительства. В издании особенно подчеркнули, что материал Рогана якобы не является призывом к убийству людей: в нем отмечалось, что бомбардировка должна осуществляться таким образом, «чтобы никто не пострадал».

Россияне жестко ответили на «урок свободы слова» американского таблоида, поинтересовавшись, как бы сами США отреагировали на призывы взорвать Белый дом или Бруклинский мост.

«Предлагаю взорвать в Вашингтоне над Белым домом термоядерную бомбу на 150 мегатонн, но так, чтобы люди не пострадали», — написали в соцсетях.

«Касательно советов этого Рогана предлагаю СМИ РФ лечить подобное подобным», — отметил один из россиян.

Он отметил, что российские издания могли бы опубликовать материал, в котором бы описали подробный план организации взрыва Бруклинского моста в Нью-Йорке или атаки дронами Белого дома в Вашингтоне в ответ на «аннексию США Техаса или Калифорнии» и зверства на Ближнем Востоке. По мнению комментатора, в такую статью нужно было бы включить расчет объемов взрывчатки, мест закладки, силы взрывов. При этом необходимо было бы соблюсти только одно условие – прописать, что при взрыве люди не пострадают.

«А что тут такого? Ведь в США — свобода слова и свобода прессы! Сами об этом пишут!» — подчеркнул пользователь.

В ответ на очередные заявления американских журналистов о якобы имевшем место «насильственном присоединении Крыма» россияне напомнили, что сами США как государство строилось путем кровавого геноцида переселенцев с коренными жителями материка.

«В отличие от спокойной, тем более бескоровной передачи Крыма Америка англосаксами была завоевана кровавым геноцидом местного населения. Америка по справедливому объективному праву принадлежит местному населению — индейцам. Согласно этой логике, индейцы вправе разрушать инфраструктуру США. А когда они закончат это благородное дело, то оставшихся без определенного места жительства поселенцев отправить по домам — в Шотландию, Ирландию, Англию. И это будет справедливо», — заключили россияне.

Напомним, Россия рассматривает публикацию Washington Examiner как публичный призыв к террористической деятельности. Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против редактора американского издания по подозрению в пропаганде терроризма.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение полуострова с РФ. Однако Киев и ряд западных государств результаты народного волеизъявления не признает.