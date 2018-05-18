Путин отметил развитие сотрудничества России и Германии в сфере культуры
Сочи, 18 мая. Президент России Владимир Путин отметил развитие сотрудничества Москвы и Берлина в сфере культуры. Об этом он сообщил после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи.
Путин во время совместной пресс-конференции с Меркель в Сочи обратил внимание на сотрудничество двух стран. Он отметил, что Москва готова к взаимодействию с Берлином на взаимовыгодной основе. По мнению российского лидера, ярким примером такого взаимодействия уже сейчас является сфера культуры.
«Хотелось бы упомянуть развивающееся сотрудничество России и Германии на гуманитарном и культурном направлении», — констатировал Путин.
Он также напомнил, что в текущем году завершается проведение Года регионально-муниципальных партнеров двух государств.
«Ведется подготовка Года научно-образовательных партнерств, — продолжил Путин, — а также масштабной концертной программы «Русские сезоны» в 2019 году».