Путин отметил развитие сотрудничества России и Германии в сфере культуры

Сочи, 18 мая. Президент России Владимир Путин отметил развитие сотрудничества Москвы и Берлина в сфере культуры. Об этом он сообщил после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи.

Путин во время совместной пресс-конференции с Меркель в Сочи обратил внимание на сотрудничество двух стран. Он отметил, что Москва готова к взаимодействию с Берлином на взаимовыгодной основе. По мнению российского лидера, ярким примером такого взаимодействия уже сейчас является сфера культуры.

«Хотелось бы упомянуть развивающееся сотрудничество России и Германии на гуманитарном и культурном направлении», — констатировал Путин.

Он также напомнил, что в текущем году завершается проведение Года регионально-муниципальных партнеров двух государств.