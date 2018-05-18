Сочи, 18 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что «Северный поток — 2» открыт для участия других стран. По словам российского лидера, РФ будет за него бороться.

Соответствующее заявление было сделано на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель​​​.

«Проект открыт, открытый для участия в нем других партнеров, не только тех, которые сегодня там участвуют, — подчеркнул глава российского государства. — Мы считаем его выгодным для нас, мы будем за него бороться».

Отметим, по словам Меркель, «Северный поток — 2» рассматривается Германией как экономический и коммерческий проект, который имеет разные составляющие.

Ранее Путин заявил, что газопровод «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом и находится вне политического процесса.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Газопровод пройдет через Балтийское море от российского побережья до Германии.