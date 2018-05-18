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Россия открыта к сотрудничеству с Лондоном в расследовании «дела Скрипаля» — Путин
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    Россия открыта к сотрудничеству с Лондоном в расследовании «дела Скрипаля» — Путин

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    Россия открыта к сотрудничеству с Лондоном в расследовании «дела Скрипаля» — Путин

    Сочи, 18 мая. Москва неоднократно предлагала Лондону помощь в расследовании так называемого «дела Скрипаля», предложение все еще открыто, однако никакой реакции от Соединенного королевства по-прежнему нет.

    Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.    

    «Мы со своей стороны неоднократно предлагали британским партнерам оказать всю необходимую помощь в расследовании и просили нас допустить к этому расследованию, никакой ответной реакции пока нет. Наше предложение остается открытым», — подчеркнул Путин.

    Российский лидер также прокомментировал ранее появившуюся информацию о том, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль выписан из больницы. Путин отметил, что искренне желает ему здоровья.

    Напомним, расследование так называемого «дела Скрипаля», о несостыковках и подозрительных обстоятельствах в котором неоднократно говорили российские официальные лица, послужило поводом для высылки дипломатов РФ рядом западных стран. Москва также ответила признанием пребывания европейских дипломатов в России нежелательным, было также закрыто дипломатическое представительство США в Петербурге.       

    Автор: Федор Веснин
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