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Меркель пообещала обсудить с Порошенко дело журналиста Вышинского
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    Меркель пообещала обсудить с Порошенко дело журналиста Вышинского

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    Меркель пообещала обсудить с Порошенко дело журналиста Вышинского

    Сочи, 18 марта. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала обсудить с президентом Украины Петром Порошенко задержание в Киеве главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

    После встречи с президентом России Владимиром Путиным Меркель дала пресс-конференцию. Во время общения с журналистами был затронут вопрос о деле Вышинского на Украине.

    «Само собой разумеется, я и так буду с украинским президентом говорить о своей поездке в Сочи, и эту тему (дело главы РИА Новости Украины. — Прим. ФАН) я тоже подниму», — пообещала немецкий лидер.

    Ранее супруга задержанного на Украине Вышинского Ирина рассказала об условиях содержания журналиста и его состоянии.

    Меркель пообещала обсудить с Порошенко дело журналиста Вышинского

    Автор: Катерина Тимошенская
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