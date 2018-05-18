Меркель пообещала обсудить с Порошенко дело журналиста Вышинского

Сочи, 18 марта. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала обсудить с президентом Украины Петром Порошенко задержание в Киеве главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

После встречи с президентом России Владимиром Путиным Меркель дала пресс-конференцию. Во время общения с журналистами был затронут вопрос о деле Вышинского на Украине.

«Само собой разумеется, я и так буду с украинским президентом говорить о своей поездке в Сочи, и эту тему (дело главы РИА Новости Украины. — Прим. ФАН) я тоже подниму», — пообещала немецкий лидер.

Ранее супруга задержанного на Украине Вышинского Ирина рассказала об условиях содержания журналиста и его состоянии.