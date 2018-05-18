Меркель рассказала Путину, как Германия относится к «Северному потоку — 2»

Москва, 18 мая. Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным был обсужден вопрос, связанный с ролью газового транзита для Украины.

Меркель рассказала, что вместе с Путиным они обсудили роль газового транзита для Украины. Она отметила, что после строительства газопровода роль Украины «как транзитной страны должна сохраниться». По ее словам, Берлин готов оказать содействие в данном вопросе.

По словам Меркель, «Северный поток — 2» рассматривается Германией как экономический и коммерческий проект, который имеет разные составляющие.

«Нужно подумать над гарантиями для Украины в этой связи», — заявила немецкий политик.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Газопровод пройдет через Балтийское море от российского побережья до Германии. Общая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Ранее стало известно, что компания Nord Stream 2 AG уже получила все необходимые документы, разрешающие проводить строительные работы на участке морского газопровода в территориальных водах Германии.