Путин: Товарооборот между Россией и Германией по итогам 2017 года вырос на 23%

Сочи, 18 мая. По итогам 2017 года товарооборот между Россией и Германией вырос на 23%, а в январе-феврале нынешнего года увеличился еще на 13%. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«По итогам прошлого года российско-германский товарооборот вырос на 23%​​​. А в январе - феврале 2018 года, он увеличился еще почти на 13%», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что по итогам 2017 года общий объем прямых российских инвестиций в экономику Германии достиг восьми миллиардов долларов. При этом размер немецких капиталовложений в Россию составил 18 миллиардов долларов, что составляет 5% всех прямых иностранных инвестиций в российскую экономику.