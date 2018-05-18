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СМИ узнали, как Лобода готовится к родам в США
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    СМИ узнали, как Лобода готовится к родам в США

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    СМИ узнали, как Лобода готовится к родам в США

    Лос-Анджелес, 18 мая. Певица Светлана Лобода готовится к рождению второго ребенка.

    Имя отца будущего ребенка 35-летней певицы держат в тайне, хотя СМИ обсуждают отношения Лободы с солистом группы Rammstein Тилем Линдеманном, с которым она познакомилась на фестивале «Жара» в Баку.

     

    слухи обо мне пока слишком преувеличены❤️????‍♀️

    Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

    Близкие российской певицы поделились с журналистами «Комсомольской правды», что рожать певица будет в США.

    «Я ухожу в небольшой отпуск, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины», — рассказала поклонникам Светлана.

    На время декрета артистка арендовала виллу на побережье Лос-Анджелеса. За два месяца декрета певица заплатила за жилье около 4 миллионов рублей. Роды обойдутся Светлане еще в 2 миллиона.

    Рожать певица планирует в элитном госпитале Cedars-Sinai Medical Center, где до нее мамами стали Мадонна, Ким Кардашьян и Бритни Спирс, а также бывшая жена Абрамовича Дарья Жукова, певицы Алсу и Анна Седокова. Дети знаменитостей автоматически получили гражданство США.

    Автор: Екатерина Кухарева
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