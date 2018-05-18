СМИ узнали, как Лобода готовится к родам в США

Лос-Анджелес, 18 мая. Певица Светлана Лобода готовится к рождению второго ребенка.

Имя отца будущего ребенка 35-летней певицы держат в тайне, хотя СМИ обсуждают отношения Лободы с солистом группы Rammstein Тилем Линдеманном, с которым она познакомилась на фестивале «Жара» в Баку.

Близкие российской певицы поделились с журналистами «Комсомольской правды», что рожать певица будет в США.

«Я ухожу в небольшой отпуск, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины», — рассказала поклонникам Светлана.

На время декрета артистка арендовала виллу на побережье Лос-Анджелеса. За два месяца декрета певица заплатила за жилье около 4 миллионов рублей. Роды обойдутся Светлане еще в 2 миллиона.

Рожать певица планирует в элитном госпитале Cedars-Sinai Medical Center, где до нее мамами стали Мадонна, Ким Кардашьян и Бритни Спирс, а также бывшая жена Абрамовича Дарья Жукова, певицы Алсу и Анна Седокова. Дети знаменитостей автоматически получили гражданство США.