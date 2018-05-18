«Я такого давно не видел»: Путин обсудил с Меркель «беспрецедентное» задержание Вышинского в Киеве
Сочи, 18 мая. Задержание в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является беспрецендентным. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Как отметил российский лидер, он обсудил сложившуюся ситуацию с Меркель.
«Это вообще беспрецедентная вещь (задержание журналистов)», — подчеркнул глава российского государства.
Путин указал на то, что Вышинскому обвиняют в госизмене за то, что «он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности».
«Я такого давно не видел, такого давно не припомню», — сказал президент РФ.
Напомним, Вышинского задержали в столице Украины 15 мая, а ночью отправили в Херсон. Журналиста подозревают в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР, за что ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы. Министерство иностранных дел РФ потребовало немедленно освободить Вышинского, призвав Запад обратить внимание на царящую на Украине беспринципную борьбу с любым инакомыслием и правовой беспредел.