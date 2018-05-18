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Путин призвал деполитизировать предоставление гуманитарной помощи Сирии
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    Путин призвал деполитизировать предоставление гуманитарной помощи Сирии

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    Путин призвал деполитизировать предоставление гуманитарной помощи Сирии

    Сочи, 18 марта. Президент России Владимир Путин призвал деполитизировать процесс предоставления гуманитарной помощи Сирии. Об этом он заявил после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Сочи.

    Российский лидер отметил, что необходимо предпринять все возможные меры, чтобы сирийские беженцы вернулись в свои дома.

    «Нужно сделать — деполитизировать процесс гуманитарной помощи и восстановления экономики Сирии», — предложил он один из шагов.

    Российский президент подчеркнул, что в тех сирийских районах, которые освобождаются армией САР, достаточно большое количество жителей Сирии «возвращаются в свои родные дома уже сегодня».

    Глава России отметил, что «речь идет о тысячах людей уже».

    Путин призвал деполитизировать предоставление гуманитарной помощи Сирии

    Ранее канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Сочи по приглашению российского президента. Лидеры ФРГ и РФ обсудили на встрече вопросы двустороннего взаимодействия, а также актуальные международные проблемы.

    Автор: Катерина Тимошенская
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