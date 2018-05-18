Путин призвал деполитизировать предоставление гуманитарной помощи Сирии

Сочи, 18 марта. Президент России Владимир Путин призвал деполитизировать процесс предоставления гуманитарной помощи Сирии. Об этом он заявил после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Сочи.

Российский лидер отметил, что необходимо предпринять все возможные меры, чтобы сирийские беженцы вернулись в свои дома.

«Нужно сделать — деполитизировать процесс гуманитарной помощи и восстановления экономики Сирии», — предложил он один из шагов.

Российский президент подчеркнул, что в тех сирийских районах, которые освобождаются армией САР, достаточно большое количество жителей Сирии «возвращаются в свои родные дома уже сегодня».

Глава России отметил, что «речь идет о тысячах людей уже».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Сочи по приглашению российского президента. Лидеры ФРГ и РФ обсудили на встрече вопросы двустороннего взаимодействия, а также актуальные международные проблемы.