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«Дай бог ему здоровья»: Путина обрадовали новости о состоянии Скрипаля
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    «Дай бог ему здоровья»: Путина обрадовали новости о состоянии Скрипаля

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    «Дай бог ему здоровья»: Путина обрадовали новости о состоянии Скрипаля

    Москва, 18 мая. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль погиб бы на месте, если бы в отношении него применили боевое отравляющее вещество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

    Он подчеркнул, что в случае использования боевого отравляющего вещества человек погиб бы на месте. Если бы оно было применено в отношении Скрипаля, как утверждают в Лондоне, смерть наступила бы в течение нескольких минут или даже секунд.

    Путин также пожелал Скрипалю здоровья.

    «По поводу господина Скрипаля, да, я сегодня тоже услышал из средств массовой информации, что он вышел из больницы, дай бог ему здоровья, мы очень рады на самом деле», — заявил российский лидер.

    Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери в начале марта. В Лондоне пытаются возложить ответственность за случившееся на Москву, однако в России неоднократно подчеркивали, что не имеют отношения к ситуации.

    «Дай бог ему здоровья»: Путина обрадовали новости о состоянии Скрипаля

    Автор: Катерина Михайлиди
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