«Дай бог ему здоровья»: Путина обрадовали новости о состоянии Скрипаля

Москва, 18 мая. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль погиб бы на месте, если бы в отношении него применили боевое отравляющее вещество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он подчеркнул, что в случае использования боевого отравляющего вещества человек погиб бы на месте. Если бы оно было применено в отношении Скрипаля, как утверждают в Лондоне, смерть наступила бы в течение нескольких минут или даже секунд.

Путин также пожелал Скрипалю здоровья.

«По поводу господина Скрипаля, да, я сегодня тоже услышал из средств массовой информации, что он вышел из больницы, дай бог ему здоровья, мы очень рады на самом деле», — заявил российский лидер.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери в начале марта. В Лондоне пытаются возложить ответственность за случившееся на Москву, однако в России неоднократно подчеркивали, что не имеют отношения к ситуации.