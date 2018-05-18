Путин рассказал, каким должен быть закон об ответственности за помощь санкциям
Сочи, 18 мая. Президент РФ Владимир Путин уверен, что закон об ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории России должен быть сбалансированным. Такое мнение он высказал на итоговой пресс-конференции после переговоров с немецким канцлером Ангелой Меркель.
Глава государства 18 мая находится в Сочи, здесь он принимает канцлера ФРГ Ангелу Меркель. В ходе общения с журналистами Путин прокомментировал закон о пособничестве санкциям.
«Закон должен быть сбалансированным, не должен наносить никакого ущерба нашей собственной экономике и тем нашим партнерам, которые добросовестно работают в России. Я уверен, что так оно и будет», — сказал Путин.
Госдума 15 мая приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за помощь во введении санкций. Компании, которые соблюдают западные санкции, могут быть оштрафованы на сумму до 600 тысяч рублей.