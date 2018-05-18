Как с Савченко: в Крыму объяснили, зачем Киев лепит из убийц дельфинов «политзаключенных»

Крымский журналист Олег Крючков опубликовал на своей странице в Facebook фото дельфинов, погибших по вине украинских браконьеров, которые расставили сети в территориальных водах России.

«От рук украинских браконьеров погибли 46 дельфинов. Пограничники подняли больше девяти километров сетей. Фотографии сделаны на борту пограничного корабля «Аметист». Траверз Тарханкута. Дело рук украинских браконьеров с борта баркаса «ЯМК-0041», порт приписки Очаков. Команду этого судна украинские СМИ окрестили «політичні в'язні». П.С. Разговаривал с пограничниками, девять километров они в наших терводах сетей поставили. В украинских — сотни километров», — написал Олег Крючков в соцсети.

Бывший депутат Горсовета Одессы Игорь Дмитриев, сделавший репост этой записи на свою страницу, отметил, что «заповедный Тарханкут — это удивительное чистое место».

«Задержанные рыбаки поставили девять километров сетей у заповедного Тарханкута. Кто был там, знает, какое удивительное чистое место. И эта анархическая мразь туда доплыла. Это они сюда выбрались, потому что дома все уже вытравили, понимаете? Даже природа страдает от недоразумения на Украине», — заметил одесский парламентарий.

По словам Алексея Черняка, главы комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму, действия украинских браконьеров наносят большой вред хрупкой экосистеме Крыма.

«В их сетях погибают и дельфины, и акулы. Эти люди должны понести наказание по всей строгости закона. А учитывая, что они незаконно пересекли государственную границу, то судить их будут по нескольким статьям: незаконный промысел, уничтожение краснокнижных животных, пересечение границы. Светит приличный срок», — отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Алексей Черняк.

Тот факт, что украинские СМИ называют задержанных в Крыму браконьеров политическими заключенными, крымского парламентария не удивляет.

«Они любят всех воров, всех, по кому тюрьма плакала и плачет. Посмотрите на их национальных героев. Со скамьи подсудимых они попадают в Верховную раду Украины. Те же Тимошенко (лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — прим. ФАН), Савченко (депутат Верховной рады Надежда Савченко — прим. ФАН). У украинцев, такое впечатление, люди, не побывавшие в тюрьме, не становятся национальными героями. Но в тюрьму они попадают по обыкновенным статьям Уголовного кодекса и к политике отношение имеют косвенное, если вообще имеют. Это же и к рыбакам из Очаково относится», — заметил Алексей Черняк.

Депутат Госсовета Крыма добавил, что пограничные войска, дислоцированные на черноморском полуострове, снабжены отличной современной техникой.

«Однозначно, наши морские границы на особом контроле. Тем более Крым — это, можно сказать, прифронтовая зона, пускай и в политическом смысле. Но нам от этого никуда не деться. Мы будем отстаивать свою территорию. И у нас для этого все есть», — заключил парламентарий.

Напомним, украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» было задержано в начале мая за то, что занималось добычей деликатесной камбалы-калкана ставными сетями в исключительной экономической зоне России в период нереста, что нарушает российское законодательство. В отношении капитана судна Виктора Новицкого возбуждено уголовное дело, на само судно наложен арест.

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым оценило нанесенный украинскими браконьерами ущерб в сумму более 440 тысяч рублей.