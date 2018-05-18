Путин отметил безальтернативность минских соглашений по Украине

Сочи, 18 мая. Минские соглашения, по мнению Москвы и Берлина, являются безальтернативной основой урегулирования конфликта в Донбассе. Соответствующее заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Коснулись положения дел и на Украине — по обоюдному мнению, минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования», — отметил российский лидер.

Несколько дней назад Меркель, выступая в парламенте, заявила, что ситуацию в Донбассе не удастся решить военным путем.

Напомним, в феврале Владимир Путин заявлял, что деградация политического и социально-экономического положения на Украине не дает возможности руководству этой страны активно действовать по реализации минских соглашений.