Путин и Меркель поддержали политическое урегулирование конфликта в Сирии

Сочи, 18 мая. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель поддержали политическое урегулирование конфликта в Сирии. Об этом глава государства сообщили на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии в Сочи.

Президент отметил, что в ходе встречи обсуждалась ситуация в Сирии, а также процесс политического урегулирования с учетом результатов межсирийских переговоров в Женеве и Астане.

«Обсуждали проблему и сирийского кризиса - констатировали, что необходимо совместно вносить вклад как в процесс политического урегулирования, в том числе на женевской и астанинской площадках», — сказал Путин​​​.

Глава государства добавил, что в ходе переговоров также обсуждалась стабилизация ситуации в Сирии и предоставление гуманитарной помощи мирным жителям САР.