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Путин и Меркель поддержали политическое урегулирование конфликта в Сирии
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    Путин и Меркель поддержали политическое урегулирование конфликта в Сирии

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    Путин и Меркель поддержали политическое урегулирование конфликта в Сирии

    Сочи, 18 мая. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель поддержали политическое урегулирование конфликта в Сирии. Об этом глава государства сообщили на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии в Сочи.

    Президент отметил, что в ходе встречи обсуждалась ситуация в Сирии, а также процесс политического урегулирования с учетом результатов межсирийских переговоров в Женеве и Астане.

    «Обсуждали проблему и сирийского кризиса - констатировали, что необходимо совместно вносить вклад как в процесс политического урегулирования, в том числе на женевской и астанинской площадках», — сказал Путин​​​.

    Глава государства добавил, что в ходе переговоров также обсуждалась стабилизация ситуации в Сирии и предоставление гуманитарной помощи мирным жителям САР.

    Автор: Алексей Громов
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