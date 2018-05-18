Путин напомнил Меркель о безальтернативности «нормандского формата»

Сочи, 18 мая. Иного формата, кроме «нормандского», для урегулирования ситуации в Донбассе в настоящее время не существует. Замены договоренности между Россией, Германией, Францией и Киевом нет. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Мы считаем его («нормандский формат» — прим. ФАН) важным инструментом урегулирования ситуации на востоке Украины​​​. Россия готова работать в этом формате. Более того, мы считаем его очень важным, и во всяком случае на сегодняшний день замены ему нет», — сказал Путин.

По словам российского лидера, конкретная дата встречи в «нормандском формате» во время общения с Меркель не обсуждалась, однако сами переговоры были среди тем разговора с канцлером.

Напомним, в пятницу Путин встретился с Меркель в резиденции Бочаров Ручей. Российский лидер приветствовал канцлера на крыльце резиденции и подарил ей букет цветов.