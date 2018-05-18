Меню
Политика
Путин напомнил Меркель о безальтернативности «нормандского формата»
Политика
«Лучше, чем никакого»: Меркель высказалась о соглашении по иранской ядерной программе
Следующая новость
Загрузка...

    Путин напомнил Меркель о безальтернативности «нормандского формата»

    148

    Путин напомнил Меркель о безальтернативности «нормандского формата»

    Сочи, 18 мая. Иного формата, кроме «нормандского», для урегулирования ситуации в Донбассе в настоящее время не существует. Замены договоренности между Россией, Германией, Францией и Киевом нет. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

    «Мы считаем его («нормандский формат» — прим. ФАН) важным инструментом урегулирования ситуации на востоке Украины​​​. Россия готова работать в этом формате. Более того, мы считаем его очень важным, и во всяком случае на сегодняшний день замены ему нет», — сказал Путин.

    По словам российского лидера, конкретная дата встречи в «нормандском формате» во время общения с Меркель не обсуждалась, однако сами переговоры были среди тем разговора с канцлером.

    Напомним, в пятницу Путин встретился с Меркель в резиденции Бочаров Ручей. Российский лидер приветствовал канцлера на крыльце резиденции и подарил ей букет цветов.  

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.