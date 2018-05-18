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Госдеп США призвал освободить осужденного за терроризм украинского режиссера Сенцова
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    Госдеп США призвал освободить осужденного за терроризм украинского режиссера Сенцова

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    Госдеп США призвал освободить осужденного за терроризм украинского режиссера Сенцова

    Москва, 18 мая. Государственный департамент США призвал Россию освободить украинского режиссера и сценариста Олега Сенцова. Об этом говорится на странице в микроблоге Twitter.

    Также США призывают освободить украинских радикалов Александра Кольченко и Владимира Балуха.

    «США солидарны с Олегом Сенцовым и призывают Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных», — говорится в сообщении.

    Напомним, Сенцов был задержан ФСБ России по подозрению в терроризме в мае 2014 года.  Российский военный суд приговорил его к 20 года колонии строго режима. Ранее сообщалось, что Сенцов объявил о голодовке. По словам его адваката, режиссер готовился к голодовке около 1,5 месяца, постепенно сокращая объемы пищи.

    Автор: Дарья Смолина
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