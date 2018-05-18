Германия готова участвовать в восстановлении Сирии — Путин
Сочи, 18 мая. Берлин готов активно участвовать в процессе восстановления Сирии. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, который в пятницу встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
«Мы отмечаем стремление Федеративной Республики Германия серьезно участвовать в восстановлении социально-экономической инфраструктуры этой страны (Сирии — прим. ФАН). Важно, чтобы любая помощь оказывалась по согласованию с законными властями», — отметил Путин на пресс-конференции с Меркель.
Путин также заявил, что Москва настроена на совместную и взаимовыгодную работу с Берлином в интересах народов РФ и ФРГ.
Напомним, встречая Меркель на крыльце сочинской резиденции, российский лидер преподнес ей букет цветов.