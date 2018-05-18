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Политика
Путин заявил, что обсудил с Меркель ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном
Политика
«Лучше, чем никакого»: Меркель высказалась о соглашении по иранской ядерной программе
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    Путин заявил, что обсудил с Меркель ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном

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    Путин заявил, что обсудил с Меркель ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном

    Сочи, 18 мая. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию вокруг иранской ядерной программы после выхода США из сделки.

    Глава государства встретился в Сочи с немецким канцлером, на переговорах обсуждался широкий круг вопросов, в том числе ситуация с ядерной программой Ирана.

    «Обменялись мнениями о ситуации, сложившейся вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы после одностороннего выхода из него США», — сказал Путин​​​.

    Напомним, что 8 мая американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе США из сделки с Ираном. В МИД РФ считают, что «пятерка» стран-посредников должны дать сигнал о приверженности соглашению, несмотря на позицию Вашингтона. 

    Автор: Ирина Селезнева
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