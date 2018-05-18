Отопительный сезон продлили в Новокузнецке из-за плохой погоды

Новокузнецк, 18 мая. Отопительный сезон продлили в Новокузнецке по многочисленным просьбам местных жителей из-за плохой погоды.

Соответствующее распоряжение сделал глава города Сергей Кузнецов. Так, отопительный сезон продлят в Новокузнецке до 25 мая по многочисленным просьбам горожан.

«Датой начала проведения первых гидравлических испытаний тепловых сетей на плотность и прочность считать так же 25 мая», — цитирует «Газета Кемерова» первого заместителя главы города Евгения Бедарева.

В период с 4 по 18 июня отключат горячее водоснабжение в Заводском, Новоильинском, Кузнецком и Орджоникидзевском районах, также с 9 по 22 июня отключат горячую воду в некоторых домах, расположенных в Центральном районе.