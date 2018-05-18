Российский журналист рассказал об обстреле в Донбассе: Гроздь гранат залетела в окопы

Москва, 18 мая. Российский журналист из съемочной группы ВГТРК рассказал подробности обстрела в Донбассе.

Корреспондент Александр Сладков рассказал об обстреле со стороны ВСУ, который произошел минувшей ночью около Крутой Балки.

«Павел Выдрин и Игорь Уклеин находились совсем рядом с Олегом Мамиевым (командиром подразделения армии ДНР «Пятнашка». — Прим. ФАН)», — констатировал он в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что они пострадали сильнее его, так как находились близко к эпицентру обстрела. Сладков также дал небольшое описание произошедшего.

«Гроздь гранат залетела в окопы, разорвалась», — констатировал журналист.

Подробностей состоянии сотрудников ВГТРК на данный момент нет, передает «Комсомольская правда».