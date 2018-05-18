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Российский журналист рассказал об обстреле в Донбассе: Гроздь гранат залетела в окопы
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    Российский журналист рассказал об обстреле в Донбассе: Гроздь гранат залетела в окопы

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    Российский журналист рассказал об обстреле в Донбассе: Гроздь гранат залетела в окопы

    Москва, 18 мая. Российский журналист из съемочной группы ВГТРК рассказал подробности обстрела в Донбассе.

    Корреспондент Александр Сладков рассказал об обстреле со стороны ВСУ, который произошел минувшей ночью около Крутой Балки.

    «Павел Выдрин и Игорь Уклеин находились совсем рядом с Олегом Мамиевым (командиром подразделения армии ДНР «Пятнашка». — Прим. ФАН)», — констатировал он в эфире телеканала «Россия 1».

    Он отметил, что они пострадали сильнее его, так как находились близко к эпицентру обстрела. Сладков также дал небольшое описание произошедшего.

    «Гроздь гранат залетела в окопы, разорвалась», — констатировал журналист.

    Подробностей состоянии сотрудников ВГТРК на данный момент нет, передает «Комсомольская правда».

     

    Автор: Катерина Тимошенская
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