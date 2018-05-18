Путин рассказал о сотрудничестве «имеющих расхождения во взглядах» России и Германии 

Сочи, 18 марта. Россия готова сотрудничать с Германией на взаимовыгодной основе, заявил президент страны Владимир Путин после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

В пятницу Путин встретился с Меркель в Сочи, куда лидер Германии прилетела по приглашению российского президента. После переговоров главы двух стран выступили на совместной пресс-конференции.

Путин отметил, что во время встречи с немецкой коллегой обсудил двустороннее взаимодействие стран в различных сферах, в частности в экономике, политике, культуре. Российский лидер констатировал, что Москва готова сотрудничать с Берлином «на взаимовыгодной основе с учетом интересов народов наших стран».