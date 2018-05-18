Объединенные любовью: Орейро записала клип к чемпионату мира по футболу

Мадрид, 18 мая. Известная певица Наталья Орейро записала клип к предстоящему чемпионату мира по футболу.

Песня «United by Love» («Объединенные любовью») исполнена на трех языках: английском, испанском и русском. В композиции объединены разные жанры: поп, урбан, кумбия и кандомбе, дополненные русскими элементами – балалайкой и аккордеоном.

Текст песни повествует о мире, любви и важности всеобщего объединения для такого крупного события как чемпионат мира по футболу, сообщается в Youtube-аккаунте Warner Musica.

«Поехали! Россия! Я вас люблю, Россия! Давайте!», – поет Орейро в клипе.

В создании трека приняли участие известные продюсеры – Этторе Гренчи и Диего Кордоба, работавшие ранее с Деми Ловато, Арианой Гранде и другими.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Наталья Орейро стала официальным послом сборной Уругвая.