На Украине хотят запретить выдачу разрешений на целительство

Москва, 18 мая. На Украине могут запретить выдачу специального разрешения на целительство — занятие народной медициной. Соответствующий законопроект был подготовлен министерством здравоохранения страны.

По словам главы ведомства Ульяны Супрун, доказательной медицине неизвестно, что это за методы и как их можно обосновать с научной точки зрения. Критерии подтверждения опыта многих поколений и устойчивости в этих традициях не предусмотрены ни наукой, ни законодательством. Кроме того, для пациентов должны быть безопасными и действенными любые методы оздоровления, диагностики и лечения.

В настоящее время законодательство Украины определяет народную медицину как методы лечения, диагностики, профилактики и оздоровления, которые основаны на опыте многих поколений людей, не требующие государственной регистрации и устоявшиеся в народных традициях.