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Украина
На Украине хотят запретить выдачу разрешений на целительство
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    На Украине хотят запретить выдачу разрешений на целительство

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    На Украине хотят запретить выдачу разрешений на целительство

    Москва, 18 мая. На Украине могут запретить выдачу специального разрешения на целительство — занятие народной медициной. Соответствующий законопроект был подготовлен министерством здравоохранения страны.

    По словам главы ведомства Ульяны Супрун, доказательной медицине неизвестно, что это за методы и как их можно обосновать с научной точки зрения. Критерии подтверждения опыта многих поколений и устойчивости в этих традициях не предусмотрены ни наукой, ни законодательством. Кроме того, для пациентов должны быть безопасными и действенными любые методы оздоровления, диагностики и лечения.

    В настоящее время законодательство Украины определяет народную медицину как методы лечения, диагностики, профилактики и оздоровления, которые основаны на опыте многих поколений людей, не требующие государственной регистрации и устоявшиеся в народных традициях.

    Автор: Тимур Румянцев
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