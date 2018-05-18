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«Он свободный человек»: посол РФ в Лондоне рассказал об отношении России к Скрипалю
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    «Он свободный человек»: посол РФ в Лондоне рассказал об отношении России к Скрипалю

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    «Он свободный человек»: посол РФ в Лондоне рассказал об отношении России к Скрипалю

    Москва, 18 мая. Российский посол в Лондоне Александр Яковенко заявил, что рад выписке из больницы бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Он также добавил, что до инцидента в британском Солсбери никогда не слышал о Скрипале. 

    В дипмиссии РФ рады выписке из больницы Сергея Скрипаля, сообщил дипломат Александр Яковенко. Он добавил, что до мартовских событий никогда не слышал о нем. 

    «Я никогда не слышал о нем, мы никогда не встречались, никаких контактов, ничего. Когда произошел инцидент в Солсбери, мы начали читать, изучать, кто этот человек, чем он занимался в России и здесь», — сказал Яковенко во время общения с журналистами.

    Он добавил, что ограничений на пребывание в России у Скрипаля нет. Обладателю паспорта РФ не нужна виза, он может остаться в стране на любой срок. При этом Яковенко добавил, что Скрипаль  — «свободный человек» и у России к нему нет вопросов.

    «Я думаю, что он уладил свои проблемы с российским государством», — сказал посол.

    Напомним, что отношения Москвы и Лондона ухудшились из-за инцидента в Солсбери, когда Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии. 

    Британия обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва категорически отвергает все обвинения и требует привести доказательства. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал ситуацию «игрой на русофобском поле», а представитель ведомства Мария Захарова — «возней британцев».

    Автор: Ирина Селезнева
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