«Он свободный человек»: посол РФ в Лондоне рассказал об отношении России к Скрипалю

Москва, 18 мая. Российский посол в Лондоне Александр Яковенко заявил, что рад выписке из больницы бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Он также добавил, что до инцидента в британском Солсбери никогда не слышал о Скрипале.

В дипмиссии РФ рады выписке из больницы Сергея Скрипаля, сообщил дипломат Александр Яковенко. Он добавил, что до мартовских событий никогда не слышал о нем.

«Я никогда не слышал о нем, мы никогда не встречались, никаких контактов, ничего. Когда произошел инцидент в Солсбери, мы начали читать, изучать, кто этот человек, чем он занимался в России и здесь», — сказал Яковенко во время общения с журналистами.

Он добавил, что ограничений на пребывание в России у Скрипаля нет. Обладателю паспорта РФ не нужна виза, он может остаться в стране на любой срок. При этом Яковенко добавил, что Скрипаль — «свободный человек» и у России к нему нет вопросов.

«Я думаю, что он уладил свои проблемы с российским государством», — сказал посол.

Напомним, что отношения Москвы и Лондона ухудшились из-за инцидента в Солсбери, когда Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии.

Британия обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва категорически отвергает все обвинения и требует привести доказательства. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал ситуацию «игрой на русофобском поле», а представитель ведомства Мария Захарова — «возней британцев».