Мамиев был героический человек: политолог, лично знавший комбрига «Пятнашки», рассказал о его подвиге

Легендарный командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев с позывным «Мамай» погиб в Донецкой народной республике, получив смертельное ранение в одной из самых горячих точек — на территории авдеевской промзоны. Вместе с Мамиевым под обстрел попала съемочная группа ВГТРК, которая находилась на передовой рядом с командиром «Пятнашки». О легендарном «Мамае» вспоминают колумнист Федерального агентства новостей Руслан Мармазов и лично знавший погибшего комбата политолог Александр Асафов.

«Олег Мамиев — это легенда для нас, легенда Донбасса, один из знаковых командиров наших вооруженных сил. Его гибель — большая утрата, сопоставимая с потерей легендарных «Моторолы» (Арсена Павлова) и «Гиви» (Михаила Толстых), — подчеркнул Руслан Мармазов. — Гибель «Мамая» — это трагедия. Прощание с ним будет в Донецке, и если попрощаться с Гиви пришло тысяч семьдесят, наверное, думаю, что-то подобное будет и на этот раз».

По словам Мармазова, ответом на смерть Мамиева будет еще большая сплоченность армии и народа Донецкой народной республики.

«Как на это отвечать? — Мы связаны по рукам и ногам всякими «интересными» минскими договоренностями, поэтому отвечать мы можем только одним — достойно защищать свой край. И Олег Мамиев погиб именно за это — чтобы ВСУ не вошли в Донецк», — подчеркнул Руслан Мармазов.

Как рассказал Федеральному агентству новостей лично знавший Олега Мамиева политолог Александр Асафов, легендарный командир «Пятнашки» погиб, защищая журналистов.

«Несмотря на то, что у Олега были все возможности покинуть зону боевых действий — ту самую знаменитую «промку», промзону недалеко от Авдеевки, — он постоянно находился там, среди своих бойцов. Он руководил не из какого-то кабинета вдалеке от линии фронта. Он всегда находился в самых горячих точках, очень редко покидая боевые позиции», — отметил Асафов.

По словам собеседника ФАН, Олег Мамиев был очень мужественным человеком.

«Его имя вписано в летопись всех событий в Донбассе с самого начала — с 2014 года. Олег участвовал во многих известных операциях, а в последнее время командовал легендарной интербригадой «Пятнашка». Подразделение называется интербригадой потому, что его состав интернациональный — там люди очень многих национальностей, которые отважно сражаются все это время. Жизнь Олега постоянно подвергалась опасности, ведь он находился на переднем крае — там расстояние до позиций противника на передовых точках не превышает 80-100 метров».

По словам Александра Асафова, украинские силовики постоянно обстреливают «промку», и Мамиев стал жертвой одного из таких обстрелов, фактически закрыв собой российских журналистов.

«Там постоянно шли обстрелы со стороны ВСУ, атаки, противник совершал диверсионные акты… И вот вчера ночью под такой обстрел, видимо, попал Олег. Как я понимаю, он обеспечивал безопасность журналистов, судя по тем сведениям, которые сейчас приходят. Олег получил смертельные ранения и скончался уже во время операции в больнице», — рассказал о подвиге Мамиева политолог.

По словам Асафова, комбрига «Пятнашки» отличали скромность и полное отсутствие позерства.

«Это был отважный немногословный человек, который не любил излишнего внимания журналистов, его даже приходилось уговаривать, чтобы он дал интервью. Он был лишен какого-либо пафоса, был человеком очень скромным. Бойцы характеризуют «Мамая» как лучшего командира, который делил с ними не только опасности, но и солдатский паек, и вместе с ними с оружием в руках защищал Донецкую народную республику».

По словам Асафова, когда Мамиева удавалось разговорить, он рассказывал, зачем приехал в Донбасс в 2014 году.

«Он говорил, что сражается за выбор народа Донецкой народной республики, защищает ее народ от тех, кто хочет поставить Донбасс на колени. Мамиев был героическим человеком, хотя его имя было не так широко известно, как имена других легендарных командиров. Повторю, это был мужественный, скромный, молчаливый человек, отличный командир и прекрасный товарищ. Вечная память воину Олегу Мамиеву», — завершил свой рассказ Александр Асафов.

Сообщается, что Олег Мамиев приехал в Донбасс из Северной Осетии в 2014 году, вскоре после государственного переворота в Киеве. Он воевал в батальоне «Восток», участвовал во многих боевых операциях, а затем стал командиром интербригады «Пятнашка», которая несла службу на самых опасных участках линии соприкосновения. Мамиев был награжден высшими наградами ДНР.

В ходе боя в Авдеевской промзоне Мамиев получил несколько ранений в голову, грудь и живот, оказавшихся смертельными. Вместе с ним под обстрел попала съемочная группа ВГТРК, которую возглавлял военный корреспондент Александр Сладков. Ранения получили звукооператор Игорь Уклеин и член съемочной группы Павел Выдрин.

Ранее в Донбассе погибли известные командиры ДНР и ЛНР — Арсен Павлов («Моторола»), Михаил Толстых («Гиви»), Александр Беднов («Бэтмен»), Алексей Мозговой, Павел Дремов («Батя») и другие.