Без лабрадора, но с цветами: Путин встретил Меркель на крыльце

Сочи, 18 мая. Президент России Владимир Путин подарил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель букет из роз, фрезий и других цветов пастельных тонов. Так российский лидер приветствовал Меркель во время встречи делегации ФРГ в Сочи.

Встречу гостей из Германии на крыльце резиденции российского лидера показал телеканал «Россия 24».

Глава государства и премьер-министр министр России Дмитрий Медведев кратко пообщались с Меркель. Канцлер поздравила Медведева с назначением на пост главы правительства, пожелав успехов на ответственном посту.

Ранее Меркель рассказала, что иногда привозит российскому лидеру пиво. В ответ, по словам канцлера, она однажды получила прекрасную копченную рыбу.

В 2007 году активно обсуждалась встреча Путина и Меркель, на которую президент РФ взял своего лабрадора, не зная, что канцлер испытывает страх перед четвероногими.