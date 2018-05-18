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Общество
Без лабрадора, но с цветами: Путин встретил Меркель на крыльце
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    Без лабрадора, но с цветами: Путин встретил Меркель на крыльце

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    Без лабрадора, но с цветами: Путин встретил Меркель на крыльце

    Сочи, 18 мая. Президент России Владимир Путин подарил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель букет из роз, фрезий и других цветов пастельных тонов. Так российский лидер приветствовал Меркель во время встречи делегации ФРГ в Сочи. 

    Встречу гостей из Германии на крыльце резиденции российского лидера показал телеканал «Россия 24».

    Глава государства и премьер-министр министр России Дмитрий Медведев кратко пообщались с Меркель. Канцлер поздравила Медведева с назначением на пост главы правительства, пожелав успехов на ответственном посту.

    Ранее Меркель рассказала, что иногда привозит российскому лидеру пиво. В ответ, по словам канцлера, она однажды получила прекрасную копченную рыбу.

    В 2007 году активно обсуждалась встреча Путина и Меркель, на которую президент РФ взял своего лабрадора, не зная, что канцлер испытывает страх перед четвероногими.  

    Автор: Федор Веснин
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