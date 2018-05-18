Samsung в рекламе высмеял Apple за замедление старых iPhone

Москва, 18 мая. Южнокорейская компания Samsung в новой рекламе своего флагманского смартфона Galaxy S9 высмеяла Apple за замедление старых iPhone.

Главная героиня ролика пользуется iPhone 6. Гаджет постоянно подводит свою хозяйку и ставит ее в неловкие ситуации: телефон зависает и не дает девушке предъявить билет, отправить сообщение и быстро вызвать такси под ливнем.

В сервисном центре владелице гаджета ничем не помогли, ответив шаблонными фразами. При этом окружающие все это время успешно пользуются Galaxy S9. Тогда девушка решила обновить не программное обеспечение телефона, а сам смартфон и приобрела флагман Samsung.

Как отмечают специалисты, в рекламном видео маркетологи сильно преувеличили недостатки iPhone. Они отметили, что iPhone 6 сильно устарел и не может в действительности конкурировать с южнокорейской новинкой, поэтому видео стоит воспринимать с юмористической точки зрения, уточняет «ФедералПресс».

Напомним, в конце прошлого года корпорация Apple признали, что компания намеренно замедляет работу старых моделей iPhone. В компании утверждали, что это делается для того, чтобы продлить срок эксплуатации гаджетов.