Самый эффективный глава МИД в мире: в Госдуме приветствовали переназначение Лаврова

Москва, 18 мая. В Государственной думе РФ приветствовали переназначение Сергея Лаврова главой МИД России, назвав его самым эффективным главой МИД в мире.

«Сергей Лавров — знаковая фигура для сегодняшней России, — отметил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. — Он один из сильнейших министров иностранных дел на планете, чрезвычайно эффективный переговорщик».

Глава комитета отметил, что какие-либо лишние преувеличения в данной характеристике не уместны.

По мнению Слуцкого, решения задач по реализации внешнеполитической повестки РФ всегда полностью реализовывались Лавровым. Глава комитета добавил, что решение руководства страны поприветствовали депутаты — члены комитета по международным делам.

Напомним, президент России Владимир Путин сохранил за Сергеем Лавровым пост министра иностранных дел РФ. Соответствующий указ глава государства подписал в пятницу.