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Самый эффективный глава МИД в мире: в Госдуме приветствовали переназначение Лаврова
Политика
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    Самый эффективный глава МИД в мире: в Госдуме приветствовали переназначение Лаврова

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    Самый эффективный глава МИД в мире: в Госдуме приветствовали переназначение Лаврова

    Москва, 18 мая. В Государственной думе РФ приветствовали переназначение Сергея Лаврова главой МИД России, назвав его самым эффективным главой МИД в мире.

    «Сергей Лавров — знаковая фигура для сегодняшней России, — отметил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. — Он один из сильнейших министров иностранных дел на планете, чрезвычайно эффективный переговорщик».

    Глава комитета отметил, что какие-либо лишние преувеличения в данной характеристике не уместны.

    По мнению Слуцкого, решения задач по реализации внешнеполитической повестки РФ всегда полностью реализовывались Лавровым. Глава комитета добавил, что решение руководства страны поприветствовали депутаты — члены комитета по международным делам. 

    Напомним, президент России Владимир Путин сохранил за Сергеем Лавровым пост министра иностранных дел РФ. Соответствующий указ глава государства подписал в пятницу.

    Автор: Тимур Румянцев
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