Милонов объяснил, кому было выгодно отравление Скрипалей

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, находящегося в Великобритании, выписали из больницы. Согласно сообщению Минздрава Солсбери, он чувствует себя нормально.

«Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо, чтобы быть выписанным из больницы <…> Для всех, кто пострадал при инциденте, это было трудное время», — заявила директор районной больницы Солсбери Кара Чарльз-Баркс.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что Скрипалю повезло, что он стал жертвой лишь на определенный промежуток времени, а не скончался в результате отравления.

«Естественно, никто из россиян не отравлял Скрипаля, в принципе, никто не ставил цель его устранить, поскольку и способ был выбран довольно экзотический, и уровень исполнения преступления был никакой. Если Великобритания заявляет о том, что это сделали спецслужбы, я уверен, что даже самые большие западные скептики уверены, что наши спецслужбы, как и все прочие, могут просто и легко устранить одного пенсионера, страдающего недугами и пьющего много алкоголя», — указывает парламентарий.

Спецслужбы могли бы запросто подмешать отравляющее вещество в пиво Скрипалю, после чего он бы скончался в ужасных муках, моделирует возможное развитие событий Милонов.

«Изначально все это затевалось для того, чтобы создать жесткую картинку, создать видимость, что Скрипаля не просто убили, а убили чуть ли не с использованием химического оружия. И главная задача этой операции — добиться нового витка санкций, что, собственно, и было сделано. Скрипаль стал заложником интересов ряда американских бизнес-структур», — заключил собеседник агентства.

Также Виталий Милонов выразил сожаление по поводу усыпления одного из котов, который принадлежал Скрипалям.

«Великобритания уничтожила все улики, которые можно было бы предъявить независимому расследованию. Это еще раз показывает, что они, по сути дела, сокрыли улики», — резюмировал Виталий Милонов.

Ранее из больницы была выписана Юлия Скрипаль, предположительно сейчас она находится на военной базе в Великобритании. Официальный Лондон не позволяет российским дипломатам встретиться с ней.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года предположительно нервно-паралитическим веществом. Великобритания, не дожидаясь результатов расследования, бездоказательно обвинила в случившемся Россию. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон даже позволил себе высказывание о том, что к инциденту могут быть причастны высшие должностные лица РФ.

В Великобритании также заявили, что вещество «Новичок», которым якобы были отравлены Скрипали, было произведено в России. На самом же деле установить страну-производитель яда практически невозможно: «Новичок» производился во многих странах мира.

Россия категорически отвергла обвинения Соединенного Королевства, в Москве уверены, что речь идет о банальной постановке.