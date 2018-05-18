Бывшего замминистра культуры Пирумова арестовали на два месяца

Москва, 18 мая. Бывшего замглавы министерства культуры Григория Пирумова суд арестовал на два месяца. Его подозревают в хищении 450 млн. рублей.

Григорию Пироумову стало плохо в московском суде, ему вызвали скорую, сообщили адвокаты.

«Адвокат сказал, что Пирумову стало плохо, ему вызвана скорая помощь», — сказала пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Известно, что фигуранта дела о хищениях спустили на первый этаж, где он будет ожидать медиков скорой помощи. Напомним, что следствие считает бывшего замминистра организатором преступной группы, которая украла при реконструкции петербургского Эрмитажа 450 млн рублей. Пирумов не признает свою вину.