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В Госдуме объяснили назначение нового главы МЧС: Нужен был «варяг»
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    В Госдуме объяснили назначение нового главы МЧС: Нужен был «варяг»

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    В Госдуме считают, что новые министры «борозды не испортят»

    Москва, 18 мая. Депутат Госдумы Евгений Федоров назвал новый состав правительства Дмитрия Медведева командой опытных профессионалов.

    «По сути, правительство не сильно отличается от прежнего и сформировано по принципу «Старый конь борозды не испортит», — отметил депутат в интервью  Федеральному агентству новостей. — Это проверенная команда опытных профессионалов в своей области».

    По мнению Федорова, это правительство «для баланса и стабильности, отражающее расстановку сил в стране». Отдельно он обратил внимание на новое назначение в МЧС РФ, которое возглавит бывший заместитель директора ФСБ Евгений Зиничев.

    «Это назначение обусловлено тем, что стоит задача начать серьезную борьбу с коррупцией, которая в данном ведомстве зашла уже слишком далеко. Необходимы неизбежные «чистки», а для их проведения необходим, безусловно, внешний фактор, «варяг», который сумеет эти мероприятия провести», — резюмировал Евгений Федоров.

    Напомним, 18 мая 2018 года на встрече с Владимиром Путиным премьер-министр Дмитрий Медведев объявил состав нового правительства. Президент России заявил, что сегодня же утвердит новый состав правительства.

    Автор: Николай Хренков
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