В Госдуме объяснили назначение нового главы МЧС: Нужен был «варяг»

Москва, 18 мая. Депутат Госдумы Евгений Федоров назвал новый состав правительства Дмитрия Медведева командой опытных профессионалов.

«По сути, правительство не сильно отличается от прежнего и сформировано по принципу «Старый конь борозды не испортит», — отметил депутат в интервью Федеральному агентству новостей. — Это проверенная команда опытных профессионалов в своей области».

По мнению Федорова, это правительство «для баланса и стабильности, отражающее расстановку сил в стране». Отдельно он обратил внимание на новое назначение в МЧС РФ, которое возглавит бывший заместитель директора ФСБ Евгений Зиничев.

«Это назначение обусловлено тем, что стоит задача начать серьезную борьбу с коррупцией, которая в данном ведомстве зашла уже слишком далеко. Необходимы неизбежные «чистки», а для их проведения необходим, безусловно, внешний фактор, «варяг», который сумеет эти мероприятия провести», — резюмировал Евгений Федоров.

Напомним, 18 мая 2018 года на встрече с Владимиром Путиным премьер-министр Дмитрий Медведев объявил состав нового правительства. Президент России заявил, что сегодня же утвердит новый состав правительства.