У нас есть чем ответить: Прилепин отреагировал на угрозы Волкера о поставках Киеву оружия

Донецк, 18 мая. Российский писатель и заместитель командира одного из батальонов в ДНР Захар Прилепин ответил на угрозы спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о том, что оружие американцев заставит республики «заплатить высокую цену».

Курт Волкер, посетивший Донбасс на минувшей неделе, объявил, что поставки Украине летального оружия из США «дают русским понять, что они не получат большего, не заплатив очень высокую цену». Захар Прилепин назвал слова представителя США «высокотехнологичной и циничной клоунадой» и уличил его в манипуляции фактами, поскольку Россия не раз доказывала невмешательство в конфликт на Донбассе.

«Что касается ДНР, то у нас есть чем ответить на эти поставки. У нас развита собственная оборонка, и я бы рекомендовал украинской стороне не впадать в шапкозакидательские настроения в связи с этими поставками», — прокомментировал Прилепин.

По мнению писателя, Волкер показал, что его поездка в регион является исключительно провокацией новых конфликтов, ведь любая военная поддержка Украины со стороны США провоцирует Киев на силовое решение конфликта, что противоречит установленным соглашениям, пишет «Экономика сегодня».

Напомним, ранее американский журналист после поездки Волкера предложил «перекупить» Донбасс для возвращения территории под контроль Украины за неимением возможности вернуть регион другими способами.