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Путин рассказал, что будет с транзитом газа через Украину после реализации «Северного потока — 2»
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    Путин рассказал, что будет с транзитом газа через Украину после реализации «Северного потока — 2»

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    Путин рассказал, что будет с транзитом газа через Украину после реализации «Северного потока — 2»

    Москва, 18 мая. Газопровод «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом и находится вне политического процесса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

    Российский лидер подчеркнул, что реализация проекта не означает остановку транзита газа через Украину. Поставки российского газа через украинскую территорию продолжатся, если участники процесса сочтут их экономически обоснованными и целесообразными, добавил президент.

    «Хотел сказать бы также о том, что после запуска «Северного потока-2» не предполагается остановка транзита российского газа через Украину, о чем мы сегодня говорили с госпожой Меркель», — заявил Путин.

    Президент РФ обратил внимание на то, что Москва всегда считала «Северный поток — 2» исключительно экономическим проектом.

    Автор: Катерина Михайлиди
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