Сирия: стали известны подробности о взрывах на авиабазе в Хаме

Дамаск, 18 мая. Несколько мощных взрывов прогремели в окрестностях сирийского города Хама. Взрывы прозвучали в районе военного аэродрома, который расположен на окраинах Хамы.

Сирийские СМИ со ссылкой на источник сообщают, что причиной взрывов в Хаме стал пожар на складе боеприпасов, в результате которого произошла их детонация.

При этом местные активисты предполагают, что за взрывами в районе военного аэродрома под Хамой может стоять Израиль.

#Israel is attacking #Syria again to save ISIS! #Gaza https://t.co/XRbxNpueY0