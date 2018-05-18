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Сирия: стали известны подробности о взрывах на авиабазе в Хаме
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    Сирия: стали известны подробности о взрывах на авиабазе в Хаме

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    Сирия: стали известны подробности о взрывах на авиабазе в Хаме

    Дамаск, 18 мая. Несколько мощных взрывов прогремели в окрестностях сирийского города Хама. Взрывы прозвучали в районе военного аэродрома, который расположен на окраинах Хамы.

    Сирийские СМИ со ссылкой на источник сообщают, что причиной взрывов в Хаме стал пожар на складе боеприпасов, в результате которого произошла их детонация.

    «Пожар на одном из складов с боеприпасами в аэропорту Хама стал причиной четырех взрывов подряд», — рассказал источник​​​.

    При этом местные активисты предполагают, что за взрывами в районе военного аэродрома под Хамой может стоять Израиль.

    «Израиль снова атакует Сирию, чтобы спасти ИГ1 (террористическая организация, запрещена в России – прим. ФАН)», — передает на своей странице в Twitter военный источник Partisangirl.

     

    По неподтвержденным данным, причиной взрывов на авиабазе могла стать ракетная атака. К настоящему моменту официальной информации по данному инциденту не поступало.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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