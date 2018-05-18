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Сирия сегодня: Асад выступил за укрепление отношений с Ираном, взрывы у авиабазы в Хаме
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    Сирия сегодня: Асад выступил за укрепление отношений с Ираном, взрывы у авиабазы в Хаме

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    Сирия сегодня: Асад выступил за укрепление отношений с Ираном, взрывы у авиабазы в Хаме

    Сирия, 18 мая. Башар Асад заявил о важности укрепления взаимоотношений Дамаска и Тегерана. Четыре мощных взрыва прогремели близ авиабазы в Хаме. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Взаимодействие с Ираном

    Укрепление экономических взаимоотношений Дамаска и Тегерана — важный элемент борьбы с гегемонией Запада. Об этом заявил президент Сирийской арабской республики Башар Асад во время встречи с министром градостроительства и дорог Ирана Аббасом Акхонди в Дамаске.

    Сирия сегодня: Асад выступил за укрепление отношений с Ираном, взрывы у авиабазы в Хаме

    «Укрепление экономических отношений Сирии, Ирана и стран, которые отстаивают и защищают свой суверенитет и независимость, — это одно из важнейших методов противостояния западным проектам, основанным на санкциях и принудительных экономических действиях с целью ограничения народов, давления на них и навязывания западной гегемонии», — отметил сирийский лидер.

    Напомним, в пятницу 18 мая Башар Асад принял министерскую сирийско-иранскую экономическую делегацию, которую и возглавил Акхонди.

    Взрывы в Хаме

    В окрестностях сирийского города Хама (одноименная провинция) прогремело четыре мощнейших взрыва. Как сообщили правительственные СМИ, инцидент произошел в районе военного аэродрома на окраинах населенного пункта.

    В настоящее время причины взрывов неясны, прибывшие на место правоохранители и военные устанавливают обстоятельства произошедшего.

    У САР есть все предпосылки для мирного урегулирования

    Член международного комитета Совета федерации Олег Морозов уверен, что в настоящее время в Сирии сложились все предпосылки для перевода обстановки в русло мирного политического урегулирования.

    Сирия сегодня: Асад выступил за укрепление отношений с Ираном, взрывы у авиабазы в Хаме

    «Сама идея мирного процесса урегулирования лежит в основе нашей политики по отношению к Сирии. Контроль над страной в значительной степени находится у законной власти, очаги сопротивления террористов практически полностью подавлены», — сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на заявление сенатора.

    По словам Морозова, после проделанной работы необходимо найти механизмы мирного урегулирования, которые в свою очередь позволили бы перевести процесс в политическое русло. Однако член Совфеда уверен, что при имеющихся разногласиях договаривающихся сторон, этот процесс будет непростым.

    Автор: Сергей Чемеков
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