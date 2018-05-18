Сирия сегодня: Асад выступил за укрепление отношений с Ираном, взрывы у авиабазы в Хаме

Сирия, 18 мая. Башар Асад заявил о важности укрепления взаимоотношений Дамаска и Тегерана. Четыре мощных взрыва прогремели близ авиабазы в Хаме. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Взаимодействие с Ираном

Укрепление экономических взаимоотношений Дамаска и Тегерана — важный элемент борьбы с гегемонией Запада. Об этом заявил президент Сирийской арабской республики Башар Асад во время встречи с министром градостроительства и дорог Ирана Аббасом Акхонди в Дамаске.

«Укрепление экономических отношений Сирии, Ирана и стран, которые отстаивают и защищают свой суверенитет и независимость, — это одно из важнейших методов противостояния западным проектам, основанным на санкциях и принудительных экономических действиях с целью ограничения народов, давления на них и навязывания западной гегемонии», — отметил сирийский лидер.

Напомним, в пятницу 18 мая Башар Асад принял министерскую сирийско-иранскую экономическую делегацию, которую и возглавил Акхонди.

Взрывы в Хаме

В окрестностях сирийского города Хама (одноименная провинция) прогремело четыре мощнейших взрыва. Как сообщили правительственные СМИ, инцидент произошел в районе военного аэродрома на окраинах населенного пункта.

Breaking. Massive explosion in area of #Hama Airbase. pic.twitter.com/GlmiC89tIr — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) May 18, 2018

В настоящее время причины взрывов неясны, прибывшие на место правоохранители и военные устанавливают обстоятельства произошедшего.

У САР есть все предпосылки для мирного урегулирования

Член международного комитета Совета федерации Олег Морозов уверен, что в настоящее время в Сирии сложились все предпосылки для перевода обстановки в русло мирного политического урегулирования.

«Сама идея мирного процесса урегулирования лежит в основе нашей политики по отношению к Сирии. Контроль над страной в значительной степени находится у законной власти, очаги сопротивления террористов практически полностью подавлены», — сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на заявление сенатора.

По словам Морозова, после проделанной работы необходимо найти механизмы мирного урегулирования, которые в свою очередь позволили бы перевести процесс в политическое русло. Однако член Совфеда уверен, что при имеющихся разногласиях договаривающихся сторон, этот процесс будет непростым.