В Киеве усмотрели в акции «Бессмертный полк» угрозу безопасности Украины

Киев, 18 мая. Акция-шествие «Бессмертный полк» представляет угрозу для национальной безопасности Украины. Об этом заявил на пресс-конференции исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда.

Магда называет акцию «Бессмертный полк» опасной провокацией, которой трудно противодействовать. Он задается вопросом, как противодействовать людям, которые выходят на улицы городов, чтобы почтить победителей нацизма.

«Как противодействовать людям, которые почитают победивших коричневую чуму? Практически с любой точки зрения это нелогично, неправильно, вызывает общественное осуждение, приводит к имиджевым потерям», — цитирует «ПолитНавигатор» Магду.

Участники акции «Бессмертный полк» проходят по улицам городов с фотографиями своих родственников, которые воевали в Великую Отечественную войну.

Напомним, акция «Бессмертный полк» прошла в Киеве несмотря на то, что радикалы устроили потасовку с пришедшими на шествие. Кроме того украинская полиция задержала несколько десятков участников «Бессмертного полка» в Киеве.