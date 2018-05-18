«Шутить будете у себя дома»: Порошенко резко ответил на просьбу чиновника «добавить миллиард» на стройку

Киев, 18 мая. Президент Украины Петр Порошенко резко раскритиковал исполняющего обязанности главы автодора Днепропетровской области Владислава Животченко за неуместную шутку о финансах. Инцидент произошел во время визита Порошенко в область.

Украинский президент посетил участок строительства объездной дороги в Днепропетровской области и пообщался с местным руководством, строителями. Петр Порошенко поинтересовался, сколько необходимо средств на завершение строительства объекта.

«Миллиард можно еще добавить», — попросил Животченко.

В ответ на просьбу о деньгах Порошенко обрушился на местного чиновника с критикой.

«Шутить будете у себя дома, вас президент спрашивает, сколько требуется денег. Я вас не извиняю», — сказал он.

Однако глава автодора не смог ответить на вопрос и начал консультироваться при Порошенко с помощником. Чтобы замять конфликт, глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко заверил украинского президента, что средств на строительство им хватит.