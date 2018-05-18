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Путин сохранил за Лавровым пост министра иностранных дел России
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    Путин сохранил за Лавровым пост министра иностранных дел России

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    Путин сохранил за Лавровым пост министра иностранных дел России

    Москва, 18 мая. Президент России Владимир Путин сохранил за Сергеем Лавровым пост министра иностранных дел РФ. Соответствующий указ глава государства подписал в пятницу.

    «В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Лаврова Сергея Викторовича министром иностранных дел Российской Федерации», — говорится в документе.

    Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел России с 2004 года. Ранее кандидатуру Лаврова на пост главы МИД предложил премьер-министр России Дмитрий Медведев, прибывший в Сочи в пятницу, чтобы представить главе государства новый состав кабинета министров.

    Напомним, российское правительство ушло в отставку после того, как Владимир Путин торжественно вступил в должность президента России 7 мая.

    Автор: Василий Котов
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