Путин сохранил за Лавровым пост министра иностранных дел России

Москва, 18 мая. Президент России Владимир Путин сохранил за Сергеем Лавровым пост министра иностранных дел РФ. Соответствующий указ глава государства подписал в пятницу.

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Лаврова Сергея Викторовича министром иностранных дел Российской Федерации», — говорится в документе.

Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел России с 2004 года. Ранее кандидатуру Лаврова на пост главы МИД предложил премьер-министр России Дмитрий Медведев, прибывший в Сочи в пятницу, чтобы представить главе государства новый состав кабинета министров.

Напомним, российское правительство ушло в отставку после того, как Владимир Путин торжественно вступил в должность президента России 7 мая.