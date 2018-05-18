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Медведев назвал новое правительство России дееспособным
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    Медведев назвал новое правительство России дееспособным

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    Медведев назвал новое правительство России дееспособным

    Сочи, 18 мая. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после встречи с главой государства Владимиром Путиным заявил, что новый кабмин является дееспособным. 

    «Правительство только что президент сформировал окончательно. Дееспособное, можно работать, так что мы идем на контакт», — сказал премьер.

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин утвердил кандидатуры вице-премьеров, предложенных Медведевым. В новом правительстве не было кардинальных перестановок, многие министры сохранили посты. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу продолжат работу на своих должностях.

    Автор: Ирина Селезнева
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