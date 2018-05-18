Медведев назвал новое правительство России дееспособным

Сочи, 18 мая. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после встречи с главой государства Владимиром Путиным заявил, что новый кабмин является дееспособным.

«Правительство только что президент сформировал окончательно. Дееспособное, можно работать, так что мы идем на контакт», — сказал премьер.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин утвердил кандидатуры вице-премьеров, предложенных Медведевым. В новом правительстве не было кардинальных перестановок, многие министры сохранили посты. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу продолжат работу на своих должностях.